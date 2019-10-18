Temel Sağlık Hizmetleri Koruyucu Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Maydanozcu, sağlıkta erken tanının önemine işaret ederek, “Kendimizi korumak için neler yapmalıyız bunların iyi öğrenilmesi gerek, eğitim ve bilgi en büyük tedavi” dedi

Sağlık Bakanlığı ile İntergaz iş birliğinde, “Meme Kanseri” farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemia Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık Bakanı Ali Pilli de katılarak konuşma yaptı.

Temel Sağlık Hizmetleri Koruyucu Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Sevgül Maydanozcu, kanserin tüm dünyada ikinci ölüm sebebi olduğuna işaret ederek, son yıllarda yapılan araştırmalara değindi.

Maydanozcu, kanser yapan bazı genlerin yanı sıra, genetiğin üstünde çalışan bir sistem olduğunu, günlük hayatta yapılan her şeyin “kanser ol, ya da olma” gibi bir uyarı verdiğini söyledi.

Sağlık hizmetleri açısından erken tanının önemine işaret eden Maydanozcu, “Kendimizi korumak için neler yapmalıyız, nasıl önlemler almalıyız bunların iyi öğrenilmesi gerek, eğitim ve bilgi en büyük tedavi” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın önemine işaret ettiği konuşmasında, meme kanserinin ülkede ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Meme kanserini yenmek için erken tanının önemini vurgulayan Bakan Pilli, meme kanserinin teşhis ve tedavisinde çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktardı.

Ülkede kadınlarda meme ve tiroid kanserinin erkeklerde ise prostat kanserinin en sık görülen kanser türleri olduğunu ifade eden Bakan Pilli, bunların tedavi edilebilir kanserler olduğunu söyleyerek, “Erken tanı hayat kurtarır” dedi.

Bakan Pilli’nin konuşması ardından sunumlara geçildi.