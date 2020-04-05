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Eğitim Bakanı hastaneye kaldırıldı

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Mide spazmına bağlı ani tansiyon düşüklüğü yaşayan Bakan Çavuşoğlu dün gece hastaneye kaldırıldı

Eğitim Bakanı hastaneye kaldırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu gece yarısı rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mide spazmına bağlı ani tansiyon düşüklüğü yaşayan Bakan Çavuşoğlu’nun şu anki genel durumu iyi.
Hastane Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun karın ve mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, mide spazmına bağlı olarak ani tansiyon düşüklüğünün yaşandığını, şu anda tansiyonunun normale döndüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’na bir takım tahliller yapıldığını ve sonuçlarının beklediklerini kayden Kalfaoğlu, büyük ihtimalle öğleden sonra taburcu edileceğini aktardı.

ÇAVUŞOĞLU "İYİYİM "

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı kısa bir açıklama ile “iyiyim” dedi, ateşi olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Mide sıkışması şikayeti ile hastaneye başvurduğuna dikkat çeken Nazım Çavuşoğlu şuan iyi olduğunu tahlil sonuçlarının da bunu gösterdiğini kaydetti.

Kimsenin kendisini merak etmemesini isteyen Çavuşoğlu bugün istirahat edeceğini yarından itibaren de görevinin başında olacağını vurguladı.

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