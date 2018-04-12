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Ege'de Yunan jeti düştü

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Ege'de Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü

Ege'de Yunan jeti düştü
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 Yunan basını Mirage-2000-5 tipi savaş uçağının İskiri adası yakınlarına düştüğü bilgilerine yer verdi.

 

Yunan basını, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü bilgisini geçti. Jetle bağlantının 12.15'te kesildiği belirtilirken Mirage-2000-5 tipi savaş uçağının düşme nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

İskiri adasının 15 kilometre kuzeydoğusuna düştüğü belirtilen uçağın pilotundan haber alınamıyor. Ada, Ege Denizi'nin ortasında bulunuyor. İskiri adasının Türkiye karasularına uzaklığı 100 kilometreden fazla. 

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