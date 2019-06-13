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Edremit ve Yeşilırmak Bölgesinde elektrik kesintisi

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Edremit ve Yeşilırmak Bölgesinde elektrik kesintisi
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EDREMİT’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

  Girne’ye bağlı Edremit köyünde Bakır Apart Hotel ve Edremit çemberi civarında bugün 7 saatlik elektrik kesintisi var.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre proje çalışmasından kaynaklanan ve saat 09.00’da başlayan kesinti 16.00’ya kadar sürecek.

 

YEŞİLIRMAK BÖLGESİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILIYOR

 Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı, Günebakan ve bölgedeki su motorlarına bugün saat 14:00’e kadar elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Kesinti bitiş saatlinde 15 dakika süreyle Bağlikoy, Yedidalga, Ömerli ve Bademliköy’e de elektrik enerjisi verilemeyecek.

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