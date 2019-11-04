Eczacılar Birliği’nde Başkan Umut Öksüz

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kurulda gündemde sunulan raporlar onaylanıp seçimler yapıldı. Görev yapacak organlara seçilen eczacılar kendi aralarında görev bölümü yaptı.
Buna göre;
Yönetim Kurulu Üyeleri
-Dr.Ecz. Umut Öksüz (Başkan)
-Uzm.Ecz.Mediha Keleşoğlu (Genel Sekreter)
-Ecz.Safiye Çağansel (Veznedar)
-Ecz. Ece Gülaç (Faal Üye)
-Ecz.Reşat Dostel (Faal Üye)
Onur Kurulu (Disiplin Kurulu)
-Ecz.Ayfer Uzman
-Ecz.Ayberk Gürsoy
-Ecz.Seval Karafistan
-Dr.Ecz Eylem Körceğez
-Ecz.İsmet Tufan
Denetleme Kurulu Üyeleri :
-Ecz.Faika Coşkun
-Ecz.Halit Kavçın
-Ecz.Eda Ataçağ