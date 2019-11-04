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Eczacılar Birliği’nde Başkan Umut Öksüz

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı. Kurulda başkanlığa Umut Öksüz getirildi.

Eczacılar Birliği’nde Başkan Umut Öksüz
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, kurulda gündemde sunulan  raporlar onaylanıp seçimler yapıldı. Görev yapacak organlara seçilen eczacılar kendi aralarında görev bölümü yaptı.
Buna göre;

Yönetim Kurulu Üyeleri
-Dr.Ecz. Umut Öksüz (Başkan)
-Uzm.Ecz.Mediha Keleşoğlu (Genel Sekreter)
-Ecz.Safiye Çağansel (Veznedar)
-Ecz. Ece Gülaç (Faal Üye)
-Ecz.Reşat Dostel (Faal Üye)

Onur Kurulu (Disiplin Kurulu) 
-Ecz.Ayfer Uzman 
-Ecz.Ayberk Gürsoy
-Ecz.Seval Karafistan
-Dr.Ecz Eylem Körceğez
-Ecz.İsmet Tufan

Denetleme Kurulu Üyeleri : 
-Ecz.Faika Coşkun
-Ecz.Halit Kavçın
-Ecz.Eda Ataçağ

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