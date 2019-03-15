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Dünya böbrek günü

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Hekimler ve sağlık çalışanları böbrek hastalıklarından korunmada hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek üzere bisiklet sürdü.

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Dünya böbrek günü
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“14 Mart Dünya Böbrek Günü” kapsamında düzenlenen etkinlik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde başladı, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlandı.
Etkinlikle ilgili konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, her yıl Mart ayının ikinci Perşembesinin Böbrek Günü olarak kutlandığını anımsatarak, bu günde böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalığı artırmanın hedeflendiğini belirtti.
Oygar, Böbrek Günü’nün bu yılki temasının “Her Yerde Herkese Böbrek Sağlığı” teması olduğunu söyleyerek, düzenli egzersizin önemli olduğunu vurguladı.
Deren Oygar, böbrek sağlığı için sağlıklı beslenmek, tuzu azaltmak, kan basıncını ve kiloyu kontrol altında tutmak gerektiğini kaydetti.
 

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