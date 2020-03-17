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Dr. Sibel Siber’den vatandaşlara uyarı:

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Dr. Sibel Siber sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada uyarılarda bulundu ve “Acil bir sağlık sorununuz yoksa hastanelere gitmeyiniz” dedi.

Dr. Sibel Siber’den vatandaşlara uyarı:

“Acil sağlık sorununuz yoksa hastanelere gitmeyin”

Siber'in açıklaması şöyle:

“Acil bir sağlık sorununuz yoksa normal kontrolleriniz için bugünlerde hastanelere veya özel kliniklere gitmeyiniz. Eğer ateş, öksürük, soğuk algınlığına benzer şikayetleriniz varsa, önce telefonda doktorunuza ulaşınız, doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediniz. Virüsü taşıdığını bilmeden gripal enfeksiyon şikayeti ile sağlık kuruluşlarına gidenler, oradakilere virüsü kolayca bulaştırabilirler. Unutmayınız, hastalığın en fazla yayılabileceği yerler polikliniklerdir.

Sağlık Bakanlığı'nın acil tedbir alarak enfeksiyon şikayeti olanların başvuracağı ve yönlendirileceği telefon ağını artırması gerekmektedir. Gribal enfeksiyon, ateş, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu olanların (diğer hastalarla teması önleyecek) diğer polikliniklerden ayrı olan bir enfeksiyon polikliniğine müracaatları sağlanmalıdır. Gerek özelde gerekse kamuda çalışan hekim ve hemşireler, bilgilendirme yapılarak telefon ağına dahil edilmelidir.

Not:Bilim Kurulu'nun kurulmuş olması halkımıza güven vermesi açısından çok önemli bir adım olmuştur. Hep birlikte hareket etmeli, "sen" "ben" değil "biz" olmalıyız ki bu mücadeleyi kazanalım.”
 

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