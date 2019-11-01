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Dr. Küçük anı parası tanıtıldı

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Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Avrupa Merkez Bankası izinli 0 Euro üzerine basımı gerçekleştirilerek basın toplantısıyla tanıtımı yapıldı

Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
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Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısına  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, anı paralarının basımıyla ilgili proje sorumlusu Iravis Bilişim, Bilgisayar, Matbaa ve Pazarlama Hizmetleri Ltd adına Nümisma Özgür Honça, Dr. Öner Özerdem, Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Mehmet Aldemir ve Bilge Küçük ile bazı vatandaşlar katıldılar.

AMACIMIZ HEM DR. KÜÇÜK’Ü HEM KKTC’Yİ DÜNYAYA TANITMAK

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının belirli bir gelir elde etmek değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Küçük, basılan 10 bin adet anı parasının KKTC’nin yanında Türkiye ve Avrupa’da da satışa çıkacağını dile getirdi. Bu şekilde hem Dr. Fazıl Küçük’ün hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya tanıtılmış olacağını vurguladı.

PARANIN TÜM ÖZELLİKLERİ EURO BANKNOTLARLA EŞDEĞER
Anı paralarının basımıyla ilgili proje sorumlusu Iravis Bilişim, Bilgisayar, Matbaa ve Pazarlama Hizmetleri Ltd adına Nümismat Özgür Honça ise paranın tüm özelliklerinin Euro banknotlarla eşdeğer olduğunu kaydetti.

Honça paranın bu özelliği nedeniyle tedavüle sürülmemesi için anı parasının “0” değeriyle basıldığını dile getirdi.
Bu anı paralarının Avrupa Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği gerçek Euro paraların basımının yapıldığı Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı Euro kağıtlarına basıldığını aktaran Honca, yakın gelecekteki diğer projelerinde de örnekler verdi.  
10 bin adet basımı yapılan “0” Euro Dr. Küçük anı parasının bir kısmı, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışı yapılacak.

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