Döneceğin Güne Kadar filmine oyuncu aranıyor

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON) Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay, çekimlerine Mayıs ayında başlanması planlanan “Döneceğin Güne Kadar” adlı sinema filminde oyuncu olmak isteyenlerden başvuru kabul edildiğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON) Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay, çekimlerine Mayıs ayında başlanması planlanan “Döneceğin Güne Kadar” adlı sinema filminde oyuncu olmak isteyenlerden başvuru kabul edildiğini bildirdi.



Müge Günay tarafından yapılan açıklamaya göre, karma bir köyde yaşayan Rumlarla Türklerin ilişkilerini ve 2003 senesinde kapıların açılmasıyla dostluklarına kaldığı yerden devam etmeye çalışan bir ailenin dostluğunu ekrana yansıtacak olan film, aynı zamanda babalarını bulmaya çalışan iki kız kardeşin de hikayesine yer veriyor.



Senaryosunu Şafak Yolcu ve Müge Günay’ın kaleme aldığı “Döneceğin Güne Kadar” adlı filmin yönetmenliğini Müge Günay üstlenecek. Mayıs ayında çekimlerine başlanması planlanan film için Karpaz’da set kurulacağını açıklayan Günay, projede kamera arkası veya oyuncu olarak yer almak isteyen adayların 12 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda hazır bulunmaları gerektiğini belirtti.