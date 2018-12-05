Doğa İntikamını Alıyor

Alt yapı eksiklikleri, plansız programsız ve en önemlisi denetimsiz yapılan inşaatlar, kapatılan dere yatakları ve kaçınılmaz son: Doğa hesabını soruyor, her yağmur felaketi getiriyor. Ülke genelinde dün sabaha karşı etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, felakete yol açtı. Birçok bölgede dereler taştı, yollar kapandı, çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı, asfalt yollar yarıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

FELAKET GECESİ

Dün sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, ülkenin dört bir yanında felakete yol açtı. Dereler taştı, yollar kapandı, çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Felakete uykuda yakalanan vatandaşlar, adeta kabus yaşadı. Ülkede dün sabaha karşı aniden bastıran yağmur, kısa sürede felakete dönüştü.

Aşırı yağış nedeniyle ülke genelinde birçok ev ve işyerini su bastı. Yağmur ve dolu yağışı sonrasında yollar adeta göle döndü, vatandaşların arabaları sular altında kaldı.

Dağdan gelen sular da yolları bastı. Toprak kaymasıyla birlikte kayalar yola yuvarlandı. Sağanağın şiddetlendiği saatlerde araçlarıyla yollarda olan vatandaşlar kabus yaşadı.

Birçok bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri kendilerine yapılan ihbarları değerlendirerek, yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koştu.

Gece boyunca görevini sürdüren Sivil Savunma, belediye, kaymakamlık ve itfaiye ekipleri ihbarlara yanıt vermekte zaman zaman zorlandı.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Lefkoşa – Girne Anayolu, Olbia Sitesi karşısı su taşkını nedeniyle Girne gidiş istikametinde sol şerit içerisinde su birikintisi olduğundan trafik tek şeritten verildi.

Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlandı.

Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirildi.

Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatıldı.

Dipkarpaz - Zaferburunu Anayolu üzerinde, şiddetli yağışlar nedeniyle şu birikintileri ve yer yer toprak kayması oldu.

LEFKOŞA

Lefkoşa Türk Belediyesi, Polis ve Meteoroloji Dairesi halkın sıkıntılarını en aza indirmek için gerekli çalışmaları ve tedbirleri aldı.

En fazla yağış alan Lefkoşa’da merkeze önceki gece 43.5 kilogram, Sanayi bölgesine 24.5 kilogram ve Yakın Doğu İstasyonu’na ise 20 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Dairesi’nden elde edilen verilere göre, Ercan 28.8, Girne 29, Yenierenköy 28.4, Lefke 12.2, Geçitkale 10.6, Yeşilırmak 6.2, Dipkarpaz 18 ve Alsancak 16.3 kg/m² yağış aldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saat 02.00 itibarı ile yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar sonrasında görevlerinin başında olan Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığı ve sabah saat 04.30 itibariyle yağmur kaynaklı sıkıntılar en aza indirildiği kaydedildi.

Yüksek miktarda yağış alan şehirde derelerin ciddi şekilde yükselmesi ve bazı yerlerde taşması sonucu yurttaşların güvenliği için trafiğe kapatılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çemberinden Ortaköy ışıklarına kadar olan cadde, yapılan çalışmalar sonrası 08.45 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

LTB ekipleri 02.00’den itibaren Alo185; 24 saat çözüm hattına ulaşan 39 şikayete müdahale etti.

YARDIM EKİPLERİ HAZIR

Öte yanDan İçişleri Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışların başladığı ilk dakikadan itibaren ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İtfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerde yaşanan su baskınları ve kurtarma gibi acil durumlarda gerekli müdahalelerin yerine getirildiği belirtilerek, konutlarında mağdur olan ailelere de ilçe kaymakamlıklarına başvurmaları halinde KKTC Kızılayı tarafından gerekli yardımların yapılacağı duyuruldu.

Bellapais’te ağaçlar devrildi. Bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Gökyüzü adeta delindi, ben hayatım boyunca böyle bir yağmur görmedim. Bu sabah (dün) Balabayıs’ta karşılaştığım ilk görüntü...Başta zararı ziyanı olanlar olmak üzere herkese geçmiş olsun” mesajı verdi

Lefkoşa’da Meclis önündeki bir ağaç devrildi

Lefkoşa’da ağaçlar devrildi

Sel suları, aracı sürükledi

Yukarı Değirmenlik'te aşırı yağışlar bir aracı sürükledi. Değirmenlik Başpınar bölgesinde sel sularının sürüklediği Adnan Doğan'a ait GM 429 plakalı araç,

iki evin duvarları arasına sıkıştı. Olayı görenler gözlerine inanamadı. Araç, belediye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı





Elektrik direği devrildi



Haspoat yakınlarında elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle dün sabah saat 02:48'den itibaren; Haspolat Meslek Lisesi civarı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemedi.

Kırık direğin değiştirilmesi sonrasında diğer kalan yerlere de elektrik verildi.

Cumaya kadar yağmur var

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgide, yağışların 7 Aralık Cuma gününe kadar süreceği de belirtildi.





Saat 02.15 Lefkoşa’da şimşekler böyle görüntülendi





Saat 03.00 Lefkoşa Girne Kapısı. Cemal Gürsel Caddesi bu haldeydi

Saat 04.00 Lefkoşa Surlariçi. Uykusundan uyanan vatandaşlar, su baskınına uğrayan evlerini temizledi

Lefkoşa Surlariçi’ndeki evleri böyle su bastı

Saat 03.30 Lefkoşa Kızılbaş yolu

Dolu yağışı etkili oldu

Demirhan bölgesinde yarım metre dolu vardı

04.30 itibariyle Ercan yonca kavşağı

Lefkoşa – Girne Anayolu, Olbia Sitesi karşısı su taşkını nedeniyle Girne gidiş istikametinde sol şerit içerisinde su birikintisi olduğundan trafik tek şeritten verildi.

Girne Değirmenlik anayolu

Terranova ve Calliope mağazalarını su bastı

Girne’de mağazaları su bastı

Girne’de etkili olan yağmur, işyerlerine de ciddi zarar verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle ana cadde üzerinde yer alan Terranova ve Calliope mağazalarını da su bastı. Personelin uğraşlarıyla suyun tahliye edilebilmesi için çalışmalar halen daha devam ediyor. Aşırı yağışlar nedeniyle su basmaları ciddi maddi zarara neden oldu.

Değirmenlik'te İbrahim Güroğlu’na ait bahçe duvarı yıkıldı.

1 koyun ve 5 tavuk telef oldu

Aşırı yağış nedeniyle Değirmenlik'te Özlem Çelik’e ait evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

Demirhan

Lefkoşa sanayi bölgesi

Lefkoşa Sanayi bölgesindeki U&A Parts oto parça dükkanını da sular bastı

Lefkoşa Sanayi bölgesindeki işyerleri sular altında

Lefkoşa Devpa Süpermarket yanı

Lefkoşa Metropol arkası

Karpaz’ı da yağmur vurdu

Şiddetli yağışlar nedeniyle Dipkarpaz’da bir evi su basarken, 2-3 yerde de set duvarı yıkıldı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Kaleburnu ve Dipkarpaz’da hasar tespiti için incelemelerde bulundu.

Değirmenlik’te taşan dereler ve sel sularından dolayı asfalt yarıldı

Değirmenlik’te birçok evi su bastı