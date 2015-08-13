Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Zerrin Akalın hayatını kaybetti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Zerrin Akalın tedavisi için gittiği Türkiye’de hayatını kaybetti. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Zerrin Akalın tedavisi için gittiği Türkiye’de hayatını kaybetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ramadan Kamiloğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak Zerrin Akalın’ın yaklaşık beş ay önce İstanbul’da bir özel hastanede Hipofiz Adenomu ameliyatı geçirdiğini, ülkeye dönüşünden kısa süre sonra da pirülan menenjit geçirerek Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yattığını hatırlattı.

Kamiloğlu, Akalın’ın 16 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında tedavi görerek taburcu edildiğini dile getirerek şöyle devam etti:



“Hastada menenjitin Temmuz ayında tekrarlaması üzerine tekrar yatırılarak tedavisi yapılmıştı. Ancak bu tekrarların, yeni bir ameliyata gereksinimi olduğu düşünülerek Türkiye'ye sevk edilmişti.

Sevk edildiği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni ameliyata gerek görülmemiş, ancak ilk ameliyatın komplikasyonu olan diapetes insipidus’a (şekersiz diyabet) yönelik tedaviye başlanmıştı.

Maalesef sevgili arkadaşımız, dün aniden tekrar fenalaşarak komaya girmiş ve kısa süre sonra da yapılan tüm çabalara rağmen kaybedilmiştir. Acımız büyüktür.

Başta tüm ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz.”