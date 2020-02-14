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Dipkarpaz'daki karantina kalktı

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Dipkarpaz'daki karantina kalktı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dipkarpaz’da görülen çiçek hastalığına yönelik alınan karantina tedbirlerinin, bugün itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Şubat Pazartesi tarihinden itibaren Veteriner Dairesi kontrolünde kasaplık hayvan satışının serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ocak ayı başında bölgede görülen çiçek hastalığı nedeniyle karantina tedbirlerinin alındığı, hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanın dezenfekte edilerek, aşılama yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendiği ve bölgedeki hayvanların satışının durdurulduğu belirtildi.

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