Dikkatsizlik ve alkol kazaya neden oldu

Gönyeli’de dün günün ilk saatlerinde dikkatsizce ara sokağa dönüşe geçen araç sürücüsü ile alkollü araç sürücüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gönyeli'de dün gün ilk saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün saat 00:55 raddelerinde Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zeki Akgürgen (E-72) yönetimindeki MM 362 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce ve karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağ kısmında bulunan Defne Sokak’a dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten 68 miligram alkollü içki tesiri altında aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden 30 yaşındaki Özay Seyiatli yönetimindeki KB 244 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle yolun sol kısmına savrulan KB 244 plakalı araç, kaldırım üzerinde bulunan Gönyeli Belediyesine ait 1 adet Ficus ağacına, 1 adet çöp kutusuna ve 1 adet plastik saksıya sol ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan MM 362 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Gülsen Akgürgen Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.



