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Dikkat Sisvar !

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Girne Lefkoşa ve magosa bölgelerinde yeryer sis oluşmuştur.

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Dikkat Sisvar !
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Dikkat Sis Var
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu 
Girne - Lefkoşa Anayolu
Ercan - İskele Anayolu yer yer yoğun sis görülmekte olup görüş mesafesi azalmıştır.

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