Dikkat Sisvar !

Dikkat Sis Var
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu
Girne - Lefkoşa Anayolu
Ercan - İskele Anayolu yer yer yoğun sis görülmekte olup görüş mesafesi azalmıştır.
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