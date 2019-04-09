Dikkat Sis Var

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu,

Gazimağusa - Karpaz Anayolu ile

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.