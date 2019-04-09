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Dikkat sis var!

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Dikkat sis var!
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Dikkat Sis Var
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu,
Gazimağusa - Karpaz Anayolu ile 
Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Etiketler; #Lefkoşa Gazimağusa Ve Girne bölgelerinde sis var!
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