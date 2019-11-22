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Dikkat bazı yerlerde yol çalışması yapılacak

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Dikkat bazı yerlerde yol çalışması yapılacak

İskele-Karpaz anayolunda, Akova, Geçitkale, Gönendere, Serdarlı, ve Çukurova’da bugünden itibaren yol bakım – onarım çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar süresince trafik tek şeritten kontrollü verilecek.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerden dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

HASPOLAT KAVŞAĞINDA, ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YOLUN BİR KISMI PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle,  inşaatın yapıldığı kesim, pazar günü 07.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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