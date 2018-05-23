banner107
9 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
147 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
384 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
73 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
352 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
31 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
banner82
banner147

Devpa Çemberi 11 saat kapanacak

banner27

Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki düzenleme çalışmaları çerçevesinde DEVPA Çemberi yarın akşamdan itibaren 11 saat trafiğe kapanacak.

Devpa Çemberi 11 saat kapanacak
banner137

 


Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamasına göre, çift taraflı asfalt dökümü nedeniyle yol yarın saat 18.00’den Cuma sabahı 07.00’ye kadar trafiğe kapatılacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.