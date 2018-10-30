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Devlet Üretme Çiftlikleri Sığırcılık Ünitesi kapatıyor

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Devlet Üretme Çiftlikleri Sığırcılık Ünitesi kapatıyor
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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü (DÜÇ), Sığırcılık Ünitesi’nin kapatılacağını duyurdu. 
Devlet Üretme Çiftliklerinden yapılan yazlı açıklamada, Ercan Havaalanı’ndaki genişletme çalışmaları neticesinde, sığırcılık yapılan bölgenin havaalanı içerisinde kalması ve sığır üretiminin ülkede artık belli bir seviyeye ulaşmasından dolayı, sığır üretimine ihtiyaç kalmaması nedeniyle ünitenin kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.  
Kararının ardından, tüm damızlık inek, düve, dana ve buzağı DÜÇ tarafından satışa çıkarıldı.
SON BAŞVURU TARİHİ 9 KASIM
Açıklamada, Veteriner Dairesi’ne kayıtlı aktif sığır işletmeleri içinde söz konusu satışla ilgilenenlerin, 9 Kasım Cuma gününe kadar, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’ne veya Çömlekçi Çiftliği’ne başvurabilecekleri belirtildi.  
Satılacak hayvanlar, taleplilerce her grup içerisinden kura usulü (kulak numarası) ile belirlenecek. Satışla ilgili ödemeler, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılacak. Makbuz karşılığında, hayvanlar çiftlikten alınabilecek.
Detaylı bilgi http://www.tdkb.gov.ct.tr/ web adresinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı facebook sayfasından veya 227 52 35 numaralı telefondan temin edilebilecek. 

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