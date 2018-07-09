Devlet Piyangosu 8 Temmuz çekilişi devretti

8 Temmuz 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2018 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “33346” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 18 Temmuz 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (9 Temmuz) satışa sunulacak.

08.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

33346

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

65323

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

31337

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

55229

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09359 13090 52979

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05677 06618 09157 11884 25279

57048

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22767 23452 45041 46915 47211

66853 74198 77607

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07097 11468 12864 26981 27182

36080 44128 66104 69313 75093

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00241 09587 12761 23527 29393

30526 30795 32081 32163 33467

37899 40495 48787 49042 54017

54645 61815 69891 76072 76661

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03346 13346 23346 30346 31346

32346 33046 33146 33246 33306

33316 33326 33336 33340 33341

33342 33343 33344 33345 33347

33348 33349 33356 33366 33376

33386 33396 33446 33546 33646

33746 33846 33946 34346 35346

36346 37346 38346 39346 43346

53346 63346 73346

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43

58

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

8