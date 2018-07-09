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Devlet Piyangosu 8 Temmuz çekilişi devretti

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8 Temmuz 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

Devlet Piyangosu 8 Temmuz çekilişi devretti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2018 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “33346” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 18 Temmuz 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (9 Temmuz) satışa sunulacak.

08.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

33346  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

65323  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

31337  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

55229  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09359  13090  52979  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05677  06618  09157  11884  25279  
57048  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22767  23452  45041  46915  47211  
66853  74198  77607  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07097  11468  12864  26981  27182  
36080  44128  66104  69313  75093  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00241  09587  12761  23527  29393  
30526  30795  32081  32163  33467  
37899  40495  48787  49042  54017  
54645  61815  69891  76072  76661  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03346  13346  23346  30346  31346  
32346  33046  33146  33246  33306  
33316  33326  33336  33340  33341  
33342  33343  33344  33345  33347  
33348  33349  33356  33366  33376  
33386  33396  33446  33546  33646  
33746  33846  33946  34346  35346  
36346  37346  38346  39346  43346  
53346  63346  73346  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43

58

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

8

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