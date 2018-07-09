Devlet Piyangosu 8 Temmuz çekilişi devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2018 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “33346” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 18 Temmuz 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (9 Temmuz) satışa sunulacak.
08.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
33346
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
65323
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
31337
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
55229
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09359 13090 52979
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05677 06618 09157 11884 25279
57048
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22767 23452 45041 46915 47211
66853 74198 77607
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07097 11468 12864 26981 27182
36080 44128 66104 69313 75093
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00241 09587 12761 23527 29393
30526 30795 32081 32163 33467
37899 40495 48787 49042 54017
54645 61815 69891 76072 76661
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03346 13346 23346 30346 31346
32346 33046 33146 33246 33306
33316 33326 33336 33340 33341
33342 33343 33344 33345 33347
33348 33349 33356 33366 33376
33386 33396 33446 33546 33646
33746 33846 33946 34346 35346
36346 37346 38346 39346 43346
53346 63346 73346
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43
58
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
8