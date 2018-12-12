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“Dere tamamıyla yoldan aktı”

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İnşaat Mühendisleri Odası, Ciklos mevkiinde gelen suyun drene edilmesiyle ilgili sıkıntı yaşandığını ve derenin tamamıyla yoldan aktığını vurguladı

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“Dere tamamıyla yoldan aktı”
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İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Girne- Lefkoşa anayolu ile ilgili teknik incelemelerinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Evrenselgazete'nin ortaya attığı, "Ciklos yolu dere yatağıdır'' iddiasıyla ilgili ise, ''dere tamamıyla yoldan aktı, ancak şuanda henüz net bir şey söyleyemeyiz' dedi. 

Evrenselgazete'nin Girne - Lefkoşa anayolunun dere yatağı üzerinde olduğu, Ciklos yolunun da dere yatağıyla kesiştiği ve derenin yatağı konumunda olduğu iddiası üzerine İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, açıklama yaptı.

Girne- Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde, sel felaketinin yaşandığı 5 Aralık gecesi ile ilgili konuşan Yağcıoğlu, "gelen suyun drene edilmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı. Ki bu su dere yatağına drene edilemedi. Veya dere yatağı taştı. Daha doğrusu dere tamamıyle yoldan aktı diyelim ona aslında. Yani yoldaki su yönetilemedi. Bunun birçok nedeni olabilir" dedi. 

İMO Başkanı Yağcıoğlu'nun "Dere tamamıyle yoldan aktı" şeklindeki söylemi, Evrenselgazete'nin "Ciklos mevkii dere yatağıdır" iddiasını doğrular nitelikte. 

Buna karşın Yağcıoğlu, Mimar Mühendisler Odası'ndan oluşturulan ekibin çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdürdüklerini ve bu yolla ilgili raporlarını çok yakın bir tarihte açıklayacaklarını, henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını ve net bir açıklama yapamayacaklarını söyledi. 

Ciklos mevkiinin dere yatağı olması ihtimali konusunda bunun sorumlusunun kim olacağının da sorulduğu Yağcıoğlu, bu yol yenileme projesi öncesinde mal sahibi pozisyonunda olan Karayolları Dairesi'nin araştırma yapması gerektiğini söyledi. 

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