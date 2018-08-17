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"Denktaş ve bürokratları işbilmez"

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Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı

"Denktaş ve bürokratları işbilmez"
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Hür-İş yetkililerinin de hazır bulunduğu protestoda konuşan Federasyon Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı. 
Çaluda konuşmasında, asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini de kaydetti.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün kamuda yetkili 6 sendikanın temsilcileriyle hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu

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