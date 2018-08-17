"Denktaş ve bürokratları işbilmez"

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Hür-İş yetkililerinin de hazır bulunduğu protestoda konuşan Federasyon Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı.

Çaluda konuşmasında, asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini de kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün kamuda yetkili 6 sendikanın temsilcileriyle hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu