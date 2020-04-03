Değirmenlik’te örnek ‘dayanışma’ hareketi

Değirmenlik beldesindeki hayvan üreticileri, ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere et ve süt ürünlerinde Değirmenlik Belediyesi ile işbirliği yapacak

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bu zor süreçte tüm ülkeye örnek olacak bir dayanışma hareketi başlattıklarını söyleyerek, “Bölge halkımız belediye olarak yapılan tüm çalışmaları, hassasiyetimizi takdir ediyor, bize desteklerini belirtiyor. Bölgedeki iş insanlarımız, esnafımız, un üreticilerimiz, hayvancılarımız, market ve süpermarket sahiplerimiz de bizlere destek oluyor. Elbette ki böylesi bir dönemde paylaşacağız, birbirimize yaslanacağız, halkımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.

Değirmenlik beldesindeki hayvan üreticileri, ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere et ve süt ürünlerinde Değirmenlik Belediyesi ile işbirliği yapacak.

Başkan Ali Karavezirler dün, bölgedeki süt mamülleri üreticilerinden Gülgün Süt Ürünleri, Meriç Süt Ürünleri ve Beyköy Halisköy Süt Ürünleri yöneticileri ile görüştü.

Ayrıca gün içerisinde Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Onalt, Mehmet Burçaklı, Abdullah Demirer ve Ahmet Göçer ile bir araya geldi. Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi bahçesinde, sosyal mesafenin de korunmasına dikkat edilerek gerçekleşen toplantıda, bölgemizde bulunan hayvancıların ürettikleri süt miktarları değerlendirildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle, tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de zor bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, halkın mağdur olmaması adına hayvan üreticileri ile görüştüğünü ve ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere hellim, kaşar peyniri, nor üretilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ilerleyen günlerde bölgedeki tüm iş insanları, esnaf, üreticiler, hayvancılar ile görüşmeye devam edeceklerini, bu dönemde tüm bölgenin dayanışmasının gerekliliğini vurguladı.