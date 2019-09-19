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Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki çalışmalar devam ediyor

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Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki dere ıslahı, kutu menfez ve istinat duvarı tamamlanıyor.

Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki çalışmalar devam ediyor
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Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, köy içerisinde yapımına başlanan dere ıslahları kapsamında sürdürülen istinat duvarı çalışmalarını ilk günden beri yerinde incelemelerle takip ediyor.


Değirmenlik Belediyesi meclis üyeleri ve bölüm sorumluları ile birlikte de Saray Mahallesi’ndeki işleri denetleyen Karavezirler, kışın yağmurlardan dolayı oluşabilecek taşkınların önlenmesi amacıyla dere ıslahı, istinat duvarı ve kutu menfez çalışmalarını başlattıklarını ve beton dökümünün ardından bu işlerin hızlıca devam edeceğini kaydetti.  

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