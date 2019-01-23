Değirmenlik bölgesi suları temiz

Değirmenlik Belediyesi, halk sağlığına karşı göstermiş olduğu duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle, beldemizde içme-kullanma suyu su analizi yaptırdı.
Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında; “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok”ta yapılan deney sonuçlarına göre sularımız temiz.
Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin, 2018 Eylül-Aralık ayları arasını kapsayan ve Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarına göndermek suretiyle, su örneği alarak tahlil yaptırdığı yerler şunlardır:
Değirmenlik Depo 1. Kuyu Suyu TEMİZ
Değirmenlik Depo 2. Karışım Su TEMİZ
Değirmenlik Lisesi 1. Çeşme TEMİZ
Değirmenlik Lisesi 2. Çeşme TEMİZ
Değirmenlik Ana Hat Su TEMİZ
Değirmenlik Lisesi Kantin Çeşmesi TEMİZ
Değirmenlik Lisesi Öğretmen Çay Ocağı TEMİZ
Ercan Su Deposu Çıkışı TEMİZ
Ercan Tuvalet 1. Lavabo Çeşme Suyu TEMİZ
Ercan Tuvalet 2. Lavabo Çeşme Suyu TEMİZ
DilekkayaDepo 1 TEMİZ
Dilekkaya Depo 2 TEMİZ
İçme – Kullanma Suları İçin:
|
Parametre
|
Parametrik değer (sayı/100 ml)
|
Escherichiacoli (E.coli)
|
0
|
Enterokok
|
0
|
Koliform
|
0