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Değirmenlik bölgesi suları temiz

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Değirmenlik Belediyesi’nin, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında yaptırdığı içme-kullanma suları 2018 Eylül-Aralık ayları arası tahlil sonuçları açıklandı

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Değirmenlik bölgesi suları temiz
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Değirmenlik Belediyesi, halk sağlığına karşı göstermiş olduğu duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle, beldemizde içme-kullanma suyu su analizi yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında; “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok”ta yapılan deney sonuçlarına göre sularımız temiz.

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin, 2018 Eylül-Aralık ayları arasını kapsayan ve Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarına göndermek suretiyle, su örneği alarak tahlil yaptırdığı yerler şunlardır:

Değirmenlik Depo 1. Kuyu Suyu                                                                     TEMİZ

Değirmenlik Depo 2. Karışım Su                                                                      TEMİZ

Değirmenlik Lisesi 1. Çeşme                                                                             TEMİZ

Değirmenlik Lisesi 2. Çeşme                                                                             TEMİZ

Değirmenlik Ana Hat Su                                                                                    TEMİZ

Değirmenlik Lisesi Kantin Çeşmesi                                                                  TEMİZ

Değirmenlik Lisesi Öğretmen Çay Ocağı                                                       TEMİZ

Ercan Su Deposu Çıkışı                                                                                       TEMİZ

Ercan Tuvalet 1. Lavabo Çeşme Suyu                                                            TEMİZ

Ercan Tuvalet 2. Lavabo Çeşme Suyu                                                            TEMİZ

DilekkayaDepo 1                                                                                                 TEMİZ

Dilekkaya Depo 2                                                                                                TEMİZ

İçme – Kullanma Suları İçin:

Parametre

Parametrik değer (sayı/100 ml)

Escherichiacoli (E.coli)

0

Enterokok

0

Koliform

0

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