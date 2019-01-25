Değirmenlik Belediyesi eğitim seferberliği başlattı

Değirmenlik Belediyesi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve MyEduco Center işbirliğinde belde öğretmenlerine yönelik "Kişisel Gelişim Eğitim Seferberliği" başlatıldı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, göreve geldiği günden bu yana her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bir ilke imzasını atarak, bölgemizde eğitim seferberliği başlattı.

Başkan Ali Karavezirler bu bağlamda ilk olarak Değirmenlik Belediyesi olarak, belde sınırları içerisinde yer alan okullarımız müdür ve öğretmenlerine yönelik; “Profesyonel Yaşamda Etkili İletişim” konulu eğitim sağladı.

Swiss Akademi Türkiye Temsilcisi, KAÜ Öğretim Görevlisi, MyEduco Center Direktörü Marziye İlhan tarafından, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşen “Profesyonel Yaşamda Etkili İletişim” konulu eğitimler okul müdür ve öğretmenlerine iki günde ayrı ayrı verildi.

Katılımcıların kendini ve iletişim arkadaşını (öğretmen, müdür, öğrenci, veli, ekip arkadaşı) tanımalarını ve iletişim arkadaşının ruh halini yorumlayarak ikili ilişkilerde pro-aktif davranma becerisi kazandırmayı sağlayan eğitimden memnun ayrılan okul müdürleri ve öğretmenler, Başkan Ali Karavezirler’e kendilerine sunulan bu eğitimden dolayı teşekkürlerini sundular.

Profesyonel yaşamda beden dilini etkili kullanma ve kişilerarası ilişkilerde, grup ilişkilerinde kontrollü davranmayı sağlayan etkili iletişim tekniklerinin, MyEduco Center Direktörü Marziye İlhan tarafından verildiği eğitimlerde ayrıca, kurumsal kültürün vazgeçilmezi olan “ortak dil” ve “biz” bilincinin geliştirilmesi konusu da işlenerek, farkındalığın yaratılması amaçlandı.

Başkan Ali Karavezirler, eğitim sonrasında Marziye İlhan’a teşekkürlerini sundu.