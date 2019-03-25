DAÜ’de 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak 55. Kütüphane Haftası, DAÜ’de bugün 10:00’da, DAÜ Kütüphane Oditoryumu’nda gerçekleşen açılış konuşmalarıyla başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmalarında söz alan DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kitabın, bilginin, okumanın ve kütüphanelerin toplumlar için önemine dikkat çekileceğini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise konuşmasında insanın var olabilmesi için bilgiye ulaşması gerektiğini dile getirdi. DAÜ’nün veri tabanları bağlamındaki gelişmişliği konusunda gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Osam, bilginin erdeme dönüştüğü takdirde insanların dünyaya katabilecekleri etkili ve kaliteli rolün arttığını, bu bakımdan DAÜ’nün 40. yılında “Erdem, Bilgi ve Gelişim” kavramlarını özellikle kullanmak istediklerini ifade etti.

BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından saat 10.30’da “Birds of Feather: Stories from a Conflict Zone” isimli belgesel gösterimi Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde Türkçe altyazı ile gösterildi. Belgesel gösterimi sonrasında DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan film üzerine akademik değerlendirme ve söyleşi gerçekleştirdi.

ÖDÜL TÖRENİ VE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çarşamba günü, saat 11.00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödül takdim edilecek.

Öte yandan Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11.30-12.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile yapılacak. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katılacak.

Aynı gün 14.30-16.30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirilecek. Söz konusu panelde DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, Khora Yayınevi Direktörü Mustafa Keleşzade, Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutçu sunum yapacak.

ŞİİR PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ

Kütüphane Haftası kapsamında Perşembe günü DAÜ Kütüphane Bahçesi’nde 11.00-12.00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum: Şiir Paylaşım Etkinliği” gerçekleştirilecek. Ardından 14.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri düzenlenecek. Öte yandan aynı saatlerde kütüphane kullanıcıları ile eğlenceli ve eğitici kütüphane oyunları oynanacak.