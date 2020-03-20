DAÜ Rektörlüğü'nden kampüsteki öğrencilere iaşe paketi

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, her kolide 1,000 gr bulgur, 3 paket makarna, 1 adet 500 gr kutu balık, 1 adet 500 gr kutu barbunya, 1 litre sıvı yağ, 1 adet 500 gr domates salçası, 4 paket hazır çorba, 1 paket margarin, 1 paket 25’lik poşet çay, 1 adet litrelik süt ve meyve suyu, 1 paket fındık ezmesi, 250 gr ve 1 kilo şeker yer alıyor.
DAÜ SENDİKALARINDAN ÖĞRENCİLERE VE SAĞLIK FONU’NA DESTEK
Diğer yandan, DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) ile DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) tarafından, yurtlarda kalan öğrencilere temizlik ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.
Yardım faaliyetleri kapsamında DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, KKTC Sağlık Fonu’na 50'şer bin Türk Lirası katkı yapıyor.
DAÜ DESTEK GRUBU OLUŞTURULDU
Bu mali katkının yanı sıra, gönüllülerden oluşan bir grup DAÜ’lü; marketler, DAÜ-KOOP ile DAÜ Kantin-Kafeteryalar Birliği ve iş insanları tarafından bağışlanan temizlik ile gıda malzemelerinin, kampüs içinde ve dışında bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımı için koordinasyonu sağlıyor.
Gönüllü ekip; DAÜ’nün akademik, yönetsel personel ve öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 15 kişiden oluşuyor.