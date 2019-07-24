DAÜ öğrencileri Kuir Kıbrıs Derneği'nde staj yapabilecek

Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıkları yönünde çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikoloji Bölümü’yle staj alanında anlaşma imzaladı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmayla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında staj programı başlatıldığı ve anlaşmanın üç yıllık olduğu ifade edildi.

Projeyle Kuzey Kıbrıs’ta lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahasının (LGBTİ+’ın) insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemek hedefleniyor.

Stajın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine haklara erişim temelli dernek çalışmalarında deneyim kazanma fırsatı sunacağı ifade edildi.

Yapılan anlaşmanın Kuir Kıbrıs Derneği için çok önemli olduğunu vurgulayan Renklerin Çeşitliliği Proje çalışanı Erman Dolmacı, LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişiminin olması ve ayrımcılığın son bulması adına DAÜ gibi köklü kuruluşların desteğinin önemli olduğunu kaydetti.