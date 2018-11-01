Dans dolu bir gün

YDÜ, Wadf World Dance Championship, Dünya Dans Yarışması’na ev sahipliği yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türkiye Yoga Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “WADF World Dance Championship” dans yarışması Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“WADF World Dance Championship” dans yarışması Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Hiphop, Show Latin, Sosyal Latin Dans, Thertal Dans, Latin ve Standart Dans, Latin Solo Dans, Yoga Agana Bayanlar ve Yoga Agana Erkekler kategorilerinde izleyicilerin coşkulu katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, ülkemizde dans yarışması kültürünün benimsenmesi adına ilerleyen dönemlerde çok daha katılımcı bir şekilde bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını belirtti.