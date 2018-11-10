Daima kalbimizde

Ulu Önder Atatürk’ü, ölümünün 80’inci yılında bugün bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80.’inci yıldönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak. Atatürk’ün hayatını kaybettiği gün olan bugün saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek. Başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak. Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım tarafından imzalanacak. Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da AKM’de yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı”nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı adına konuşmalar yapılacak. Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı “Oratoryo” ile sona erecek. Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak. Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonu’nda saat 19:00’da da bir anma töreni düzenlenecek. Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. İskele’deki tören saat 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Lefke’deki tören ise 10 Kasım Cumartesi sabahı saat 8.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Mehmetçikte’ki anma töreni Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 08.50’de yapılacak.