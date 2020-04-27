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CUMHURİYET MECLİSİ YARIN TOPLANACAK…

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GÜNDEM: "COVID - 19 SALGINININ YARATTIĞI KOŞULLAR VE EKONOMİK DURUM"

CUMHURİYET MECLİSİ YARIN TOPLANACAK…

Cumhuriyet Meclisi, yarın, “Covid - 19 Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, saat 11.00’de başlayacak.

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