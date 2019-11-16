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Cumhuriyet coşkusu

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda kutlamaların merkezi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı oldu

Cumhuriyet coşkusu

Murat ASLAN​

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni yapıldı. 

Tören sağanak yağmurdan dolayı program tamamlanamadan erken sonlandırıldı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasını yarıda keserek, konuşmasının basına dağıtıldığını ve öğrencileri askerleri halkı daha fazla yağmurda bırakmak istemediğini belirtti.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında yer alan tören İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramını kutlamasıyla devam eden tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşmasıyla sürdü. 

Tören, Mehteran gösterisi ve resmî geçitle sona erdi. 

Akıncı, Cadillac marka klasik araçta halkı selamladı

Yağmur, coşkuya engel olamadı

 Yüzlerce vatandaş, yağmura aldırmadı, Dr. Küçük Bulvarı’ndaki törene katıldı, coşkuya ortak oldu

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dün yapılan resmi geçit töreninde yağan yağmura rağmen vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Tören alanını dolduran vatandaşlar, ellerinde bayraklarla resmi geçidi izledi.

Çocukların coşkusu da yağmur dinlemedi. Anne ve babalarıyla birlikte töreni izleyen miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Birçok vatandaş yanlarında getirdikleri şemsiyelerle töreni izlerken, kimileri ise yağmuru dinlemedi, açık alanda bu coşkuya ortak oldu.

 

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