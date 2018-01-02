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CTP Piyangosu’nun büyük ikramiyeleri sahiplerini buldu

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CTP 47. Kuruluş Yıldönümü Piyangosunda BMW 218i marka aracın talihlisi Gülistan Bayhan olurken, Mercedes B180 marka aracın sahibi ise Ahmet Kadı oldu

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CTP Piyangosu’nun büyük ikramiyeleri sahiplerini buldu
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Ciddi, güvenilir ve büyük piyango olma özelliği taşıyan CTP 47. Kuruluş Yıldönümü Piyangosunda iki büyük ödül olan BMW 281i ve Mercedes B180 model araçlar talihlilerine teslim edildi. 148752 numaralı bilete isabet eden BMW 218i marka aracın talihlisi Gülistan Bayhan, CTP Genel Merkezi’ne gelerek aracının anahtarlarını teslim aldı. Mercedes B180 marka aracın isabet ettiği 055597 numaralı biletin talihlisi Ahmet Kadı da bugün aracına kavuştu. Talihlilere anahtarlarını Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Mali Sekreter Ali Karavezirler teslim etti.

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