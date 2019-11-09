Çözüme inanç kalmadı

HK Ajans’ın yaptığı Siyasi Yönelimler Araştırması’na göre “Kıbrıs sorununa en uygun çözüm modeli sizce hangisidir?” sorusuna vatandaşların yüzde 35,6’sı “İki kesimli iki bölgeli federasyon” cevabını verirken, “KKTC’nin tanınması/iki devletli çözüm” cevabını verenlerin oranı yüzde 24,8 oldu

HK Ajans’ın belirli dönemlerde tekrarladığı ve bu kez dördüncüsü yapılan Siyasi Yönelimler Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçları Kıbrıs sorunu ve hükümetle ilgili vatandaşın düşüncülerine ışık tutuyor.

6 ilçede 900 Kişi ile Sistematik Rastgele Örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında seçmen listesine kayıtlı 18 yaş ve üstü KKTC vatandaşları yer aldı.

6-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme sistemiyle yapılan kamuoyu araştırmasında bir çok konuda vatandaşların sorulara verdiği cevaplar, bundan sonraki sürece katkı sağlayacak gibi görünüyor.

İKİ KESİMLİ İKİ BÖLGELİ FEDERASYON ÇÖZÜM MODELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

HK Ajans’ın Siyasi Yönelimler Araştırması’nda sorulan “Kıbrıs sorununa en uygun çözüm modeli sizce hangisidir?” sorusuna yüzde 35,6’lık kesim İki kesimli iki bölgeli federasyon cevabını verirken, KKTC’nin tanınması/iki devletli çözüm cevabını verenlerin oranı yüzde 24,8 oldu. Mevcudun devamını isteyenler yüzde 14,9, Fikrim yok cevabını verenler ise yüzde 12 oldu.

“TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK ÖNEMLİ”

Kamuoyu Araştırması’na katılan vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru ise “Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmemiz önemlidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” Şeklinde oldu.

Vatandaşların 1’den 5’e kadar puanlaması istenen soruda 4 puan yani Kesinlikle Katılırım cevabını veren kişi sayısı yüzde 69, 3 oldu. Kesinlikle Katılırım cevabını ise Katılırım cevabı yüzde 11.6 ile takip etti.

MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAYACAĞINA İNANILMIYOR

“Kamuoyu Araştırması’nda “Müzakerelerin kısa sürede yeniden başlayacağını düşünüyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 31 oranında Kesinlikle Katılırım cevabını verdi. Bu cevabı yüzde 20,4 oranında kararsızım cevabı izlerken yüzde 17,3 oranında kişi ise Katılırım cevabını verdi

MÜZAKERELERİN ÇÖZÜME GÖTÜRECEĞİNE İNANÇ AZALDI

HK Ajans’ın kamuoyu araştırmasına Müzakerelerin çözüme götüreceği inancının azaldığı görülüyor. Araştırmada “Müzakerelerin kısa zamanda çözüm sağlayacağını düşünüyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” sorusuna yüzde 64,7 kesinlikle katılmam cevabını verdi. Katılırım cevabını verenlerin oranı ise yüzde 4,7’de kaldı.

ANKETE KATILANLAR RUMLAR’IN ÇÖZÜM İSTEDİĞİNE İNANMIYOR

Ankete katılanlara yöneltilen “Kıbrıslı Rumların çözüm istediğine inanıyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” cümlesine katılıp katılmadıkları sorulduğunda ciddi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor. Kamuoyu Araştırması’na katılan kişilerin yüzde 70,9’u Kesinlikle Katılmam cevabını verdi. Rumların çözüm istediğine inanan kişi sayısı ise yüzde 8,5 oranında.

“SIFIR ASKER SIFIR GARANTİ İSTEMİYORUZ”

HK Ajans’ın belirli sürelerde tekrarladığı Siyasi Yönelimler Kamuoyu Araştırması’nın dördüncüsünde araştırmaya katılan vatandaşlardan “Kıbrıs’ta normalleşme için sıfır asker sıfır garanti gereklidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” cümlesini puanlaması istendi.

1 numara olan Kesinlikle katılmam görüşü yüzde 76,2 oran ile ilk sırada yer aldı. Vatandaşların sıfır asker sıfır garantiyi istemediği net bir şekilde bu ankette de ortaya çıktı.