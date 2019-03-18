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Çorabını gey da gel

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek

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Çorabını gey da gel
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Mart Perşembe günü  gerçekleştirilecek yürüyüş  için saat 18:00’da Dereboyu’nda (Eski Pronto Çemberi)  toplanılacak. Yürüyüş Kuğulu Park’ta noktalanacak. Yürüşün ardından Caravan Blue'nun sahne alacağı etkinlikte dans gösterileri sunulacak. 

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, her yıl dünya genelinde Down Sendromu ile ilgili farkındalığı artırma adına çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, kendilerinin de gün nedeniyle; bu yıl 3. Kez düzenlenecek olan “Çorabını Gey Da Gel” etkinliği gerçekleştireceklerini belirtti.

Açıklamada, etkinlikte giyilecek renkli çoraplarla down sendromunun gerçek sevgiye engel olmayacağı mesajı verileceği ifade edildi.

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