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“Çöpe Değil Geri Dönüşüme” kampanyasına büyük katılım

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“Çöpe Değil Geri Dönüşüme” kampanyasına büyük katılım
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Çöpe Değil Geri Dönüşüme” sloganıyla başlattığı ve 24 Ocak’tan beridir sürdürdüğü kampanyada 220 bini aşkın plastik ve alüminyum kutu toplandığı açıklandı.

LTB’nin açıklamasına göre, 20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusu getirene bez çanta verilen kampanyada 2 aylık sürede 200 binden fazla plastik şişe ve 20 binden fazla alüminyum kutu toplandı.
BEZ ÇANTA UYGULAMASI 5 NİSAN’DA SONA ERECEK
Kampanyanın bez çanta verilen uygulaması 5 Nisan’da sona erecek. Plastik şişe ve alüminyum içecek kutularının LTB 50. Yıl Fidanlığı’nde toplanması işlemi bu tarihten sonra da devam edecek.
Lefkoşa Türk Belediyesi, kampanyanın topluma teşvik oluşturması amacıyla tüzük çalışması da başlattığını bildirdi.

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