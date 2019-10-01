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Çocuklar arkeologlarla kazı yaptı

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Kanser Araştırma Vakfı’nın düzenlediği 7. Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nde çocuklar uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde imitasyon kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi

Çocuklar arkeologlarla kazı yaptı
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Kanser Araştırma Vakfı’nın 7. Parkeoloji Çocuk Etkinliği gerçekleştirildi.

Yaşları 5 ile 12 arasında değişen toplam 37 çocuğun katıldığı etkinlik, Taşkent Doğa Parkı’nda kurulan eğitsel kazı parkında yer aldı.

Ekinlikte, çocuklar, uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde imitasyon kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğin sonunda katılımcı çocuklara birer katılım belgesi de verildi.

KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin Proje Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı etkinliğe sponsorluk yoluyla destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile çocuklarının etkinliğe katılımını sağlayan ebeveynlere teşekkür ederek, Kanser Araştırma Vakfı’na ve yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan KAV gönüllüsü ve Parkeoloji Çocuk Etkinliği Proje Koordinatörü Arkeolog Karşılı, “KAV’ın Kıbrıs’ta ve dünyada neden kanser oluyoruz? üzerine bilimsel araştırmalar yapması, gelecek nesillerimizin, daha sağlıklı yaşanabilir bir dünyada olabilmeleri adına çok değerlidir. Biz gönüllü arkeologlar olarak bugünün çocuklarına yarının yetişkinlerine arkeoloji bilimi ile anlatmaya çalışırken, hem arkeolojiyi  hem de sağlıklı olabilmenin önemini elimizden geldiğince aktarmaya, seve seve devam edeceğiz” dedi.

KAV yetkilileri de, etkinlikten elde edilen gelirin Kıbrıs'taki kanser konusunun irdeleneceği, yeni bir doktora bursu için kullanılacağını belirtti.

7. Parkeoloji Çocuk Etkinliğinde çocuklar, Taşkent Doğa Parkı’nda; doğayla iç içe bir ortamda eğitsel park içerisinde imitasyon kazı yaptı. İmitasyon buluntuların kazıldığı etkinlikte çocuklara; “Arkeoloji nedir? Geçmişimizi bilmek neden önemlidir?” gibi konular da öğretildi.

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