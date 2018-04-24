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CMR ve Marmara Kebap’a ceza

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Lefkoşa’da CMR Çiğ Köfte’deki bazı ürünler sağlıksız koşullar nedeniyle müsadere edilirken, Marmara Kebap isimli işletmeye de işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, sağlıksız ortam nedeniyle cezası kesildi

CMR ve Marmara Kebap’a ceza
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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 9 ile 20 Nisan tarihleri arasında 175 iş yeri denetledi.

Denetimler sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

CMR Çiğ Köfte isimli işletmeden 3 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edilirken, Marmara Kebap isimli işletmeye ise işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, gayrı sıhhi ortam ve çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “26 Restoran, 13 Cafe, 10 Gıda İmalathanesi, 10 Bar, 39 Market, 8 Off Licence, 9 Gıda Deposu, 2 Meyve-Sebze Deposu, 19 Kuaför ve Berber Salonu, 7 Okul Kafeteryası, 3 Yurt, 4 Petrol İstasyonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Anaokul, 3 Su Otomatı, 4 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama, 5 Büfe, 4 Kasap, 2 Piliç Satış Yeri, 1 Balık Satış Yeri.”

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