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CMC giriş kapısı önünde “Süpürgeni Kap Gel” eylemi yapılacak

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CMC giriş kapısı önünde “Süpürgeni Kap Gel” eylemi yapılacak
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Yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, gün çerçevesinde, saat 10.00’da CMC giriş kapısı önünde “Süpürgeni Kap Gel” sloganıyla eylem yapacak.
Dernekten yapılan açıklamada, derneğin ifadesiyle “10 yıl önce konteyner limanı yapacak diye CMC alanını kiralayan fakat hiç bir temizlik yapmayan ardından da yeni madenciliğe soyunan PORT İSBİ” firması kınandı.
Dernek Başkanı Ahmet Hızlı imzalı açıklamada, şöyle denildi:
“Anayasa’nın 40. Maddesinin 1nci fıkrası ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ diyor. Bizler de bu hakkımızı talep ediyoruz. Bu nedenle CMC atık madenlerinin madencilik faaliyeti olmadan bir an önce temizlenebilmesi için hükümete çağrı yapıyoruz. Bir an önce PORT İSBİ sözleşmesi iptal edilsin. Madencilik faaliyeti olmayacak şekilde teknik şartname hazırlansın, şeffaf bir ihaleye çıkılsın.”
Hızlı,PORT İSBİ sözleşmesinin “Ömer Kalyoncu hükümeti” döneminde bakanlar kurulu tarafından iptal edildiğini, “Hüseyin Özgürgün hükümeti” döneminde ise bu kez bakanlar kurulunun, iptal kararını iptal ettiğini belirterek,“CMC atıklarının temizliği bir devlet politkası haline gelmelidir. Değişen hükümetlerin politikaları ‘Çevre ve İnsan Sağlığı’ üzerinden olmamalıdır” dedi.
Hızlı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak 1995 yılından beri her 5 Haziran Dünya Çevre gününde olduğu gibi bu yıl da CMC’deki maden atıklarının “herhangi bir madencilik faaliyeti olmadan”, bir an önce temizlenmesi için eylem yaptıklarını vurgulayarak, “5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle sabah saat 10.00’da CMC giriş kapısı önünde CMC atık madenini temizlemeye gidiyoruz. Bu eyleme çevreye duyarlı, insan hayatına önem veren herkes davetlidir. Eylemde süpürgelerimiz ile temizliği biz yapacağız.Haydi süpürgeni kap gel” ifadelerini kullandı.

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