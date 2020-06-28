City Park Homes’a taşınanlar mutlu

DAÜ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde mimarlık dersleri veren, ayrıca Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyesi genç mimar Abdullah Can yaşam yeri olarak City Park Homes’u tercih etti.

Abdullah Can,“mimar eğer başkasının tasarımı olan bir konutta yaşayacaksa ancak yetkin bir kişinin bir başka değişle ehli olan bir mimarın elinden çıkmış projede nefes alabilir.

Fevzi Özersay beyin adını görünce City Park Homes’a gözüm kapalı inandım.İlk günden de içime sinmişti burası. Birkaç temel mobilya ile City Park Homes evlerinden hiç çıkmak istemeyeceksiniz." dedi.

Can projenin öne çıkan özelliklerini ise söyle sıraladı:

“ Projenin site olması, güvenliği, özellikle temizliğinin yapılacak olması benim için çok önemli.

Bahçesinin olması ve elbette mimarisi. Önceleri Hamitköyde yaşamayı pek düşünmemiştim açıkcası; ancak Fevzi beyin adını görünce Hamitköy’ e yöneldim. Daireye bakarken o bölgeyi de gezdim tabii: Temiz, güzel sakin bir yer. Hatta yeni yolla birlikte konumu çok daha iyi bir yer"