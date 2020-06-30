Çin’de Pandemi Potansiyeli Taşıdığı Tespit Edilen Yeni Grip Virüsü

Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında corona virüsü ilk kez Çin’in Wuhan kentine ortaya çıkıp dünyaya yayılmıştı. Virüsün ortaya çıkışı hakkında pek çok iddia ortaya atılsa da hayvanlardan insanlara geçtiği biliniyor. Geçmişten günümüze ise insanlık pek çok ölümcül virüsle savaştı. Bundan önce de salgın riski taşıyan birçok virüsün ilk ortaya çıktığı yer Çin olmuştu. Çinli bilim insanları ise pandemi riski taşıyan başka başka bir tür grip virüsünü keşfettiklerini bildirdi. Detaylara birlikte bakalım.

Dünya hala corona virüsü pandemisini atlatmaya çalışırken, Çinli bilim insanları pandemi riski taşıyan yeni bir grip virüsü türü keşfettiklerini duyurdu

Domuzlarda tespit edilen bu yeni grip virüs türünün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediyor

Öte yandan virüs mutasyon geçirmemiş haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek potansiyele sahip. Bu nedenle de virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor

Keşfedelen bu yeni virüs türüyle ilk kez karşılaşıldığı için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok. Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali ise bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor

Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009’da Meksika’da ortaya çıkmıştı. Virüs korkulduğu kadar etkili değildi ve beklenenden daha az kişinin ölümüne neden olmuştu



2009 yılında Meksika’da başlayıp dünyaya yayılan virüs, 191 ülkede yaklaşık 800 bin kişide görüldü, 8 bin 238 kişi H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

2009’da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor. Çin’de tespit edilen yeni virüs de 2009 virüsüyle benziyor

G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor. Virüsün Çin’deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu

Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün



İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söylüyor.

Öte yandan grip virüsü mutasyona uğrayıp ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bu tür bir salgın şeklinde bilinen ilk grip salgını “İspanyol gribi”ydı. 1918 yılında başlayan salgın kısa sürede dünyaya yayıldı. Yaklaşık iki yıl içerisinde 500 milyon kişi hastalığa yakalandı ve 50 ila 100 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu salgına yol açan grip virüs H1N1 virüsünün atasıydı.1976 salgınında 1 kişi hastalıktan 25 kişi virüs aşısına bağlı oluşan yan etkilerden hayatını kaybetti. Bu nedenle 1976 salgını, “domuz gribi fiyaskosu” olarak da bilinir. 1988 salgınında sadece hamile bir kadın ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti.