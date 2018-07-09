Çiftçiler Birliği hukümetten somut icraat bekliyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, çiftçilerin kuraklık, akaryakıt desteği, tohum sıkıntısını aşmak için somut icraat beklediklerini açıkladı.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışma yapıldığını söylemesine rağmen, sorunlarının çözümlenmediğini; çiftçilerin artık dayanacak gücü ve sabrı kalmadığını kaydetti.

İşte Çiftçiler Birliği'nin yaptığı basın açıklaması:

"Yaza Yaza Yaz Geldi!!!

02 Şubat’tan itibaren yaklaşık 10 kez yazdık, yazmaya devam ediyoruz, konuştuk konuşmaya devam ediyoruz, görüştük görüşmeye devam ediyoruz, anlattık anlatmaya devam ediyoruz, biz sıkıldık yazdıranlar dinlemekten, yazdırmaktan sıkılmadı.

Hiç durmadan çalışan bir Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı;

Harıl harıl çalışmaya çalışır. Ama ne çalışır acaba;

Aylardır kuraklık çalışması için çalışır.

Aylardır akaryakıt desteği için çalışır.

Aylardır tohum sıkıntısını aşmak için çalışır.

Belki ağustos ayında da iyi çalışır da sonumuz cır cır böceğine benzemez maazallah!!

Çiftçinin sabrı kalmadı, dayanacak gücü kalmadı. Kurak geçen yılın sonunda henüz kuraklık haritası ortada yok. Tazminat miktarı ortada yok. Yeni akaryakıt zammı kapı da iken akaryakıt desteği ödenmemiş. Yeni üretim yılına hazırlanırken doların verdiği büyük tahribat ortada iken bizim bakanlık halen tohum fiyatı çalışmaya devam ediyor. Tarım sigortasında yapılan anayasaya aykırı borçlanmayı muhalefetteyken mahkemeye taşıyacağım diyen, birçok beyanatta bulunan Sayın Bakan halen çalışıyor ve çalışmanın sonucu olarak da muhalefetteki tutumunu çalışmasına bağlı olarak görme umudu içerisindeyiz. Çalışmaya devam etmelerini istiyoruz ki geri de çok çalışkan bir bakanlık ve hükümet modeli bırakılsın.

Bırakılsın ki yeni gelecek olan hükümetler bu hükümeti örnek alsın."