Cezaevinde büyük endişe

Söz konusu iki mahkumun 40 dereceye yakın ateşi olduğu ve ambulansla hastaneye kaldırılacakları öğrenildi. Korona virüsünün ülkede yayılmaya başlamasıyla günlerdir endişeli olan Cezaevindeki mahkumların söz konusu iki kişinin ateşinin çıkmasıyla daha da panik oldukları öğrenildi.
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