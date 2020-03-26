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Cezaevinde büyük endişe

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 Merkezi Cezaevi’nde iki mahkumun yüksek ateş nedeniyle revire kaldırılması panik yarattı.

Cezaevinde büyük endişe

Söz konusu iki mahkumun 40 dereceye yakın ateşi olduğu ve ambulansla hastaneye kaldırılacakları öğrenildi. Korona virüsünün ülkede yayılmaya başlamasıyla günlerdir endişeli olan Cezaevindeki mahkumların söz konusu iki kişinin ateşinin çıkmasıyla daha da panik oldukları öğrenildi.

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