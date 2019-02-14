Çevre yolu çöplüğe döndü

Trafiğe halen kapalı olan Lefkoşa çevre yolunun etrafı çöplüğe döndü. Yolun etrafı, atık malzemelerden ve hayvan ölüsünden geçilmiyor

Murat ASLAN

Taşkent'ten başlayıp, Dikmen civarına kadar giden Lefkoşa çevre yolunun etrafı, yol henüz trafiğe açılmamasına rağmen çöplüğe döndü.

Birçok duyarsız vatandaşın, yetkililerin ilgisizliğinden de yararlanarak boş buldukları her alana, her türlü atık malzeme, hayvan ölüsü ve lağım sularını boşaltması, çevre kirliliğine neden olurken, bu kirlilik insan ve hayvan sağlığını da tehdit ediyor.

Bölgedeki kötü manzara karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hiçbir mercinin bölgedeki kirliliğe müdahale etmemesine isyan etti.