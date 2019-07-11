Cep telefonları artık adanın her tarafında kullanılabilecek

İlk görüşme 12.45 sıralarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında yapıldı.

BM Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonlarının adanın her yerinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulamanın hayata geçtiği duyurusunun liderler tarafından yapıldığı belirtildi.

İlk görüşmenin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yardımıyla Akıncı ile Anastasiadis arasında yapılarak, uygulamanın hayata geçtiği ve çalıştığı doğrulandı.

Açıklamada, güven artırıcı bu önlemin iki taraf arasında diyalog güven ve iş birliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

İki liderin, en kısa zamanda bir araya gelerek Kıbrıslıların günlük yaşamını daha da kolaylaştıracak yeni güven artırıcı önlemler üzerinde görüşme olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.