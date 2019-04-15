Cemil Sarıçizmeli'den anlamlı paylaşım

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bugün milletvekili Bertan Zaroğlu'nun kullandığı kiralık aracın polis tarafından el konulması sonrasında Zaroğlu'nun tepki göstermesine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İşte Cemil Sarıçizmeli'nin yaptığı paylaşımı şöyle:

"Polise çağrım ve ricamdır! Gördüğünüz plaka makam aracıma aittir. Araç Mehmetçik Belediyesi’ne aittir. Bu ve belediyeye ait diğer araçlarımız trafik güvenliğine veya kurallarına aykırı seyir halinde bulunursa lütfen gerekli ceza ve uygulamarı çekinmeden uygulayınız. Başkanım falan diye de bir imtiyaz istemiyorum. Yasalar bana da, vekile de, sokaktaki vatandaşa da eşit uygulanmazsa bu ülke düzelmez!"