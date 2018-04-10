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Çeler'den ÖZEV'e ziyaret

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Çeler'den ÖZEV'e ziyaret
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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Özel Eğitim Vakfı’nı (ÖZEV) ziyaret ederek, Vakıf çalışanları ve öğrenciler ile görüştü.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Vakıf Başkanı Ersin Görsay ile birlikte kurumu gezen Çeler, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.

Vakfı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Bakan Çeler, Bakanlığı süresince vakıfa devam eden farklı gelişen bireylere destek olunması için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.

Çeler, ÖZEVin geliştirilmesine katkı koyan herkese çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Çeler’e ÖZEV’de eğitim gören çocuklar tarafından yapılan el işi hediye edildi.

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