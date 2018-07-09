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CAS çalışanları, oturma eylemi başlattı

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CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, 26 Haziran’dan sonra Bakanlar Kurulu’nun iki kez toplandığını ancak konunun görüşülmediğini savundu; bu gelişmeler üzerine CAS çalışanlarının da oturma eylemi başlatma kararı aldığını söyledi

CAS çalışanları, oturma eylemi başlattı
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Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı, CAS’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu (İnkişaf Sandığı’na) aktarılması konusunda adım atılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde oturma eylemi başlattı.

Ellerinde pankartlar taşıyan bir grup CAS çalışanı saat 11.00 sıralarında Başbakanlık önünde oturma eylemine başladı.

CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, eylemin başında yaptığı konuşmada, 26 Haziran’dan sonra Bakanlar Kurulu’nun iki kez toplandığını ancak konunun görüşülmediğini savundu; bu gelişmeler üzerine CAS çalışanlarının da oturma eylemi başlatma kararı aldığını söyledi.

Öznergiz, “Başbakanımız bize cevap verinceye kadar, burada oturup bekleyeceğiz” dedi.

Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri sunan CAS’ın çalışanları, şirketin hizmet verecek müşterisi kalmadığı gerekçesiyle işten durdurmalarının gündeme gelmesi üzerine eylemlere başlamıştı.

CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, 26 Haziran’da Başbakan Tufan Erhüman ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Başbakan’ın KTHY’ye ait hisselerin İnkişaf Sandığı’na aktarılması konusunda sürecin başlatılacağı sözünü verdiğini belirtmişti.

Öznergiz, KTHY’ye ait CAS’ın yüzde 50 hissesinin 3.5 milyon TL karşılığında İnkişaf Sandığı’na satıldığını, ancak 3 Temmuz 2010’da yapılması gereken devir işlemlerinin halen yapılmadığını anlatmıştı.

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