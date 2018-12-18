CAS çalışanları açlık grevine başlıyor

CAS çalışanları önce Meclis önünde sonra da Ercan Havaalanı’nda eylem yaptı. Ercan’da polisle arbede yaşayan eylemciler, perşembe günü açlık grevine başlayacaklarını açıkladı

Hakkında tasfiye kararı verilen Cyprus Aviation Services (CAS) çalışanları kendilerine verilen sözlerin tutulmaması ve devlet tarafında “sokağa atıldıkları” gerekçesiyle önce Meclis önünde sonra da Ercan Havaalanı’nda eylem yaptı.

Polis, CAS davasının görüşüldüğü salonda ve mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi aldı. Davanın görüşülmesinde hazır bulunan CAS çalışanları karar okunup salondan dışarıyla çıkınca Avukat Hansel ve Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Yetişmiş’e de sözlü tepki gösterdi.

CAS şirketinde çalışanlar adına basına açıklama yapan Erkut Öznergiz, “Bize bu işin çözüleceğini söylediler ama şirket tasfiye edildi. Sokağa atıldık” dedi.

Milli değer olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tasfiye edilmesinin karşısında duranların bugün KTHY’nin uzantısı olan CAS’ın kapatılmasına sebep olduğunu söyleyen Öznergiz, “133 kişiden oluşan CAS personeli 2007’den bu yana iktidara gelen hükümetlerin istihdamlarıdır. Hepimizi kimlerin işe aldığı bellidir. Biz bu şirkete ‘devletindir’ diyerek aldılar” şeklinde konuştu.

Bir grup CAS şirketi çalışanı da, şirketin tasfiye kararının ardından Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Dün akşam saat 18.30 sıralarında ise Ercan’da CAS binası önünde toplanarak buradan yolcu terminallerine yürümek isteyen eylemcilerle polis arasında uzun süren müzakereler sonuç vermedi.

Polisin “Havaalanı sınırları içinde yürüyüş yapmanız yasa dışıdır” uyarısını dinlemeyerek yürüyüş yapmakta ısrar eden eylemciler polis engeliyle karşılaştı ve polisle eylemciler arasında kısa süreli arbede de yaşandı.

Arbede sonrası polis eylemcileri havaalanı dışına çıkardı ve arbede sonrası tutukladığı eylemcileri serbest bıraktı.

Eylem süresince Polis Çevik Birliği de yedek kuvvet olarak havaalanında bulunduruldu.



Eylemciler bir süre Rauf Denktaş heykeli önünde oturma eylemi gerçekleştirdikten ve Polis Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüşme yaptıktan sonra saat 20.00 sıralarında basına açıklama yaptılar.

CAS eylemcileri sözcüsü Erkut Öznergiz dün itibarıyla CAS’ın tasviyesinin tamamlandığını belirterek, 133 çalışanın 6 aydan beri beklediği olumlu gelişmelerin yaşanmadığını, tazminatların ödenmeyip, maaşların verilmediğini kaydetti.

“Tamamen sokağa atıldık” diyen Öznergiz, sosyal ve özlük haklarının hesaplanıp maaş olarak verilmediğini, hükümet edenlerin, bu iş için atanan bürokrat ve avukatların CAS’ın yaşatılması için ellerinden geleni yapacakları sözünü vermelerine rağmen bunları yapmayıp, çalışanları tamamen işsiz ve ekmeksiz bıraktıklarını söyledi.

Öznergiz, 133 CAS çalışanı olarak eylemlerini daha önce Başbakanlık önünde de yaptıklarını hatırlatarak, hükümetin CAS çalışanlarıyla polisi yine karşı karşıya getirdiğini ve bu nedenle yaşanan tatsızlıklardan dolayı polis güçlerinden özür dilediklerini belirtti.

“Şu anda içimiz yanıyor, arkadaşlarımız bebeklerine ne süt nede bez alabiliyorlar, borçlarını ödeyemiyorlar, mazbatalar var, ülkeden kaçan arkadaşlarımız var, Rum tarafına geçip Rum’a 5 - 10 euro için hizmetkâr olanlar var” diyen Öznergiz, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

2014’te CAS’a Bakanlar Kurulu kararıyla gelip çalışmaya başladıklarını, 2 yıl boyunca maaşlardan feragat edip neredeyse yarı maaşla çalışmayı kabul etiklerini belirten Öznergiz, “2018’de ise bunun ödülünü işten atılarak aldık; teşekkür ederiz!” ifadelerini kullandı.

On üçüncü maaşların ödeneceği gün olan 20 Aralık Perşembe günü Denktaş heykeli altında açlık grevine başlayacaklarını söyleyen Öznergiz, o güne kadar da yetkililerle görüşmelerini sürdüreceklerini ve eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.