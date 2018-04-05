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Capital Sigorta, Ekmekçi ailesinin yüzünü güldürdü

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Gaziköy’deki yangında evi yanan Ekmekçi ailesine evleri teslim edildi

Capital Sigorta, Ekmekçi ailesinin yüzünü güldürdü
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Capital Sigorta, Aralık 2017 tarihinde talihsiz bir kaza sonucu çıkan yangında evleri tamamen yanan ve kullanılmaz hale gelen Ekmekçi Ailesi’nin yaralarını sarmak için Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un talimatı üzerine harekete geçmişti. Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu beraberinde götürdüğü uzman ekiplerle aileyi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş  ve yayan evin tüm yapım işlerini Capital Sigorta olarak üstleneceklerini belirtmişti.

Ekmekçi ailesinin talepleri de dikkate alınarak hazırlanan projede mutlu sona gelindi. Her türlü ihtiyacı giderilen ve tamamen yenilenen ev, Ekmekçi ailesine teslim edildi. Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu, Münübe Ekmekçi ve aile fertlerini ziyaret ederek aile fertleriyle sohbet etti.

Tekin Arhun ve Sizlerden Allah Razı Olsun

Münübe Ekmekçi ve aile fertleri, zor durumdayken kendilerine yardım eli uzatan Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a teşekkürlerini sundular. Yapılan yardım ve çalışmalar hakkında memnuniyetlerini dile getiren Ekmekçi ailesi fertleri, “bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan, imdadımıza yetişen tüm Capital Grup’a minnetarız. Halen daha sizin gibi insanların olduğunu görmek bizlere büyük bir mutluluk verdi. Bize evimizi yeniden kazandıran Tekin Arhun’dan Allah Razı olsun, işlerinde kolaylıklar versin” ifadelerini kullandı.

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